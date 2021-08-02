Шанс на медаль! Украинский стрелок вышел в финал Олимпиады

Сергей Кулиш попал в число восьми финалистов в стрельбе из винтовки из трех положений и сегодня поспорит за награды летних Игр в Токио

Сергей Кулиш во время квалификации в Токио / Фото: НОК Украины

В квалификации Игр в Токио серебряный призер Рио-2016 Сергей Кулиш набрал 1178 очков и занял шестое место. Финал, в котором будут разыграны медали, состоится сегодня. Начало – в 10:50 по Киеву.

При этом еще один украинец, Олег Царьков, в финал пробиться не сумел, с 1166 очками заняв в квалификации 22-ю строчку.

Пулевая стрельба. Винтовка, три положения, 50 м. Квалификация

1. Сергей Каменский (ОКР) – 1183

2. Чжан Чанхун (Китай) – 1183

3. Джон-Херманн Хегг (Норвегия) – 1181

...6. Сергей Кулиш (Украина) – 1178

...22. Олег Царьков (Украина) – 1166

Кулиш – победитель Кубка мира / Фото: Instagram

В тренде Медальный зачет Олимпиады после 1 августа: Украина поднялась

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.

Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.