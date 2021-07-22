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Сенсация на Олимпиаде: Мексика разгромила Францию

Олег Люлька Олег Люлька
22 июля, 14:21
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Футбольный турнир Игр, стартовавший еще до церемонии открытия, уже подарил неожиданность – мексиканская сборная с разницей в три мяча обыграла французов
Вега празднует гол в ворота Франции
Вега празднует гол в ворота Франции / Фото: Reuters

Похоже, после фиаско на Евро-2020 ничего не светит футбольной сборной Франции и на Олимпиаде. В стартовом поединке Игр в Токио, состоявшемся накануне завтрашней церемонии открытия, европейцы проиграли Мексике со счетом 1:4.

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Символично, что единственный гол у французов с пенальти забил 35-летний Андре-Пьер Жиньяк, выступающий за мексиканский клуб Тигрес.

Тогда как с составе сборной Мексики отличились Алексис Вега, Себастьян Кордова, Уриель Антуна и Эдуардо Агирре.

В следующем матче Мексика, которая вышла в лидеры турнирной таблицы группы "А", сыграет с Японией, а Франция – с Южной Африкой. В 1/4 финала выйдут две лучшие команды из квартета.

В тренде

Мексика – Франция – 4:1
Голы: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 80, Э.Агирре, 90 – Жиньяк, 69 пенальти
Мексика: Очоа, Монтес, Э.Агирре, Санчес, Васкес, Родригес, Ромо, Кордова (Эскувель, 72), Вега (Альварадо, 84), Мартин (Э.Агирре, 88), Лайнес (Антуна, 72)
Франция: Бернардони, Мишлен, Каси (Бард, 90), Саньян, Калюлю, Саванье, Тузар (Бека, 60), Ле Фе, Жиньяк, Товен (Мбюкю, 79), Норден (Коло Муани, 60)
Предупреждения: Мишлен, 16, Вега, 20, Каси, 75

Напомним, что перед стартом футбольного турнира Олимпиады в Японии вспыхнул скандал. Немецкая сборная не стала доигрывать контрольный матч с командой Гондураса после того, как защитник Германии подвергся расистскому оскорблению со стороны соперников.

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