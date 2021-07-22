Сенсація на Олімпіаді: Мексика розгромила Францію

Футбольний турнір Ігор, який стартував ще до церемонії відкриття, вже подарував несподіванку – мексиканська збірна з різницею в три м'ячі обіграла французів

Вега святкує гол у ворота Франції / Фото: Reuters

Схоже, після фіаско на Євро-2020 нічого не світить футбольній збірній Франції і на Олімпіаді. У стартовому поєдинку Ігор у Токіо, який відбувся напередодні завтрашньої церемонії відкриття, європейці програли Мексиці з рахунком 1:4.

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Символічно, що єдиний гол у французів з пенальті забив 35-річний Андре-П'єр Жиньяк, який виступає за мексиканський клуб Тигрес.

Позаяк у складі збірної Мексики відзначилися Алексіс Вега, Себастьян Кордова, Урієль Антуна і Едуардо Агірре.

У наступному матчі Мексика, яка вийшла в лідери турнірної таблиці групи "А", зіграє з Японією, а Франція – з Південною Африкою. До 1/4 фіналу вийдуть дві найкращі команди з квартету.

Мексика – Франція – 4:1

Голи: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 80, Е.Агірре, 90 – Жиньяк, 69 пенальті

Мексика: Очоа, Монтес, Е.Агірре, Санчес, Васкес, Родрігес, Ромо, Кордова (Ескувель, 72), Вега (Альварадо, 84), Мартін (Е.Агірре, 88), Лайнес (Антуна, 72)

Франція: Бернардоні, Мішлен, Касі (Бард, 90), Саньян, Калюлю, Cаваньє, Тузар (Бека, 60), Ле Фе, Жиньяк, Товен (Мбюкю, 79), Норден (Коло Муані, 60)

Попередження: Мішлен, 16, Вега, 20, Касі, 75

Нагадаємо, що перед стартом футбольного турніру Олімпіади в Японії спалахнув скандал. Німецька збірна вирішила не догравати контрольний матч з командою Гондурасу після того, як захисник Німеччини зазнав расистської образи з боку суперників.