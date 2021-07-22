Сітка для Дар'ї Білодід: Україні світить золото в суботу

Стали відомі потенційні суперниці для дворазової чемпіонки світу з дзюдо 20-річної Білодід, яка вже 24 липня в Токіо посперечається за олімпійську перемогу

Білодід, Букле і Тонакі / Фото: Instagram

Відбулося жеребкування олімпійського турніру з дзюдо. Одна з головних надій України, Дар'я Білодід, виступи у ваговій категорії до 48 кг почне з другого раунду – тобто, з 1/8 фіналу.

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У першій сутичці 24 липня Білодід зустрінеться з переможницею бою між Ширін Букле з Франції та Міліцією Ніколіч із Сербії. Варто відзначити, що Букле – незручна суперниця для Дар'ї. Українка програла їй у фіналі лютневого турніру в Тель-Авіві.

Що стосується подальшої сітки, то вельми грізна опонентка може дістатися Білодід в півфіналі – господиня Ігор чемпіонка світу-2017 з Японії Фуна Тонакі. Правда, на передолімпійському ЧС-2019, що відбувався в Токіо, Дар'я її здолала.

Відзначимо, що Дар'я – друга сіяна у своїй вазі. Під першим номером – Дістрія Красникі з Косово, з якою, якщо обидві спортсменки виступатимуть без поразок, Білодід може зустрітися вже у фіналі.

Усі сутички мають вкластися в один день – суботу, 24 липня.