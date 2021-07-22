Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Сітка для Дар'ї Білодід: Україні світить золото в суботу

Олег Люлька Олег Люлька
22 липня, 11:40
Копіювати лінк
Стали відомі потенційні суперниці для дворазової чемпіонки світу з дзюдо 20-річної Білодід, яка вже 24 липня в Токіо посперечається за олімпійську перемогу
Білодід, Букле і Тонакі
Білодід, Букле і Тонакі / Фото: Instagram

Відбулося жеребкування олімпійського турніру з дзюдо. Одна з головних надій України, Дар'я Білодід, виступи у ваговій категорії до 48 кг почне з другого раунду – тобто, з 1/8 фіналу.

Олімпіада-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття

У першій сутичці 24 липня Білодід зустрінеться з переможницею бою між Ширін Букле з Франції та Міліцією Ніколіч із Сербії. Варто відзначити, що Букле – незручна суперниця для Дар'ї. Українка програла їй у фіналі лютневого турніру в Тель-Авіві.

Що стосується подальшої сітки, то вельми грізна опонентка може дістатися Білодід в півфіналі – господиня Ігор чемпіонка світу-2017 з Японії Фуна Тонакі. Правда, на передолімпійському ЧС-2019, що відбувався в Токіо, Дар'я її здолала.

Відзначимо, що Дар'я – друга сіяна у своїй вазі. Під першим номером – Дістрія Красникі з Косово, з якою, якщо обидві спортсменки виступатимуть без поразок, Білодід може зустрітися вже у фіналі.

Усі сутички мають вкластися в один день – суботу, 24 липня.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти