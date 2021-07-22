В українському таборі в Токіо прозвучали перші привітання

Поки що – не з нагородами, а з днем народження тренерів наших олімпійців, серед яких батько і наставник медальної надії України дзюдоїстки Дар'ї Білодід

Сергій Бубка і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Президент Національного олімпійського комітету України легендарний стрибун з жердиною Сергій Бубка відвідав олімпійське селище в Токіо, зустрівшись з нашими спортсменами напередодні завтрашнього відкриття Ігор-2020.

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Зокрема, Бубка зарядив на успіхи представників боксу, дзюдо, кінного спорту, тенісу, настільного тенісу, стрільби з лука та фехтування.

Від імені олімпійської команди Сергій Бубка привітав сьогоднішніх іменинників, а саме, тренера і батька дзюдоїстки Дар'ї Білодід Геннадія і старшого тренера збірної України з фехтування Олега Штурбабіна.

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При цьому, як повідомляє НОК, олімпійці зробили спільне фото з прапором України, переданим їм у Києві президентом Володимиром Зеленським та підписаним військовими, котрі в різні роки захищали нашу країну на фронті.

Раніше ми писали, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-й рядок в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

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