Седьмая медаль Украины на Олимпиаде! Как награждали супермаму Аллу Черкасову

Во время церемонии награждения на Играх-2020 в Токио борчиха Алла Черкасова дала волю эмоциям, поцеловав бронзовую медаль, как свое родное дитя

Алла Черкасова с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

Пожалуй, даже чемпионка в вольной борьбе в категории до 68 кг американка Тамира Менса не радовалась на пьедестале почета своему "золоту" так, как украинка Алла Черкасова – "бронзе"!

Еще бы! Как рассказывала 32-летняя львовянка накануне, это была ее последняя Олимпиада, и на ней она обещала своему сыну медаль.

Сказано – сделано! В бронзовой схватке Черкасова положила на лопатки японку Сару Досе.

И теперь думает родить еще одного ребенка.

"Мой сын ждал этой медали больше чем я. И мне было очень неприятно ему говорить, что "золота" не будет. Уже никогда не будет. Но хотя бы "бронза" есть в нашей семье. Даже не знаю, чем буду заниматься дальше. Может второй раз в декрет уйду", – рассказала "Сегодня" Алла Черкасова

КАК НАГРАЖДАЛИ ЧЕРКАСОВУ

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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