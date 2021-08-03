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Олімпіада 2020 в Токіо

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Сьома медаль України на Олімпіаді! Як нагороджували супермаму Аллу Черкасову

Олег Люлька Олег Люлька
3 серпня, 16:42
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Під час церемонії нагородження на Іграх-2020 у Токіо борчиня Алла Черкасова дала волю емоціям, поцілувавши бронзову медаль, як своє рідне дитя
Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади
Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

Мабуть, навіть чемпіонка з вільної боротьби в категорії до 68 кг американка Таміра Менса не раділа на п'єдесталі пошани своєму "золоту" так, як українка Алла Черкасова – "бронзі"!

Ще б пак! Як розповідала 32-річна львів'янка напередодні, це була її остання Олімпіада, і на ній вона обіцяла своєму синові медаль.

Сказано – зроблено! У бронзовій сутичці Черкасова поклала на лопатки японку Сару Досьо.

І тепер думає народити ще одну дитину.

"Мій син чекав цієї медалі більше, ніж я. І мені було дуже неприємно йому казати, що "золота" не буде. Вже ніколи не буде. Але бодай "бронза" є в нашій родині. Навіть не знаю, чим буду займатися далі. Може вдруге в декрет піду", – розповіла "Сьогодні "Алла Черкасова

ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ ЧЕРКАСОВУ

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлын, дует стрілків з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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