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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Россиян плохо кормили в Японии накануне Олимпиады, и они возят с собой колбасу

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 18:19
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Призер Олимпийских игр-2012 в прыжках в воду россиянин Евгений Кузнецов недоволен питанием на соревнованиях в Токио, из-за чего даже похудел
Евгений Кузнецов/Фото teamrussia.pro
Евгений Кузнецов/Фото teamrussia.pro

Российский прыгун в воду, призер Олимпийских игр-2012 Евгений Кузнецов остался недоволен питанием на предолимпийском турнире в Токио, который прошел в апреле 2021 года. А уже 23 июля в столице Японии стартуют летние Олимпийские игры. Ранее мы рассказывали о чрезвычайной ситуации в Токио накануне Олимпиады.

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"Меня не тревожит то, что нельзя будет выходить за пределы деревни. Общаться между собой можно в команде. А вот с питанием на тестовых соревнованиях были проблемы. У всех свои предпочтения в еде. Я вот не ем термически обработанные овощи, грибы, рыбу. Они это приносили, я есть не мог. Мне мясо надо.

Я – мясоед! Я даже похудел, но чем меньше вешу, тем сильнее! Может, это даже помогло. И у меня с собой была колбаса, благо не отобрали. Мог перекусить бутербродом. Надеюсь, они учтут наши пожелания по питанию", — цитирует Кузнецова РИА "Новости"

Ранее женщина с пистолетом пыталась потушить олимпийский огонь – жители Японии протестуют против Игр.

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Г
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2
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