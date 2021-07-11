Россиян плохо кормили в Японии накануне Олимпиады, и они возят с собой колбасу

Российский прыгун в воду, призер Олимпийских игр-2012 Евгений Кузнецов остался недоволен питанием на предолимпийском турнире в Токио, который прошел в апреле 2021 года. А уже 23 июля в столице Японии стартуют летние Олимпийские игры. Ранее мы рассказывали о чрезвычайной ситуации в Токио накануне Олимпиады.

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"Меня не тревожит то, что нельзя будет выходить за пределы деревни. Общаться между собой можно в команде. А вот с питанием на тестовых соревнованиях были проблемы. У всех свои предпочтения в еде. Я вот не ем термически обработанные овощи, грибы, рыбу. Они это приносили, я есть не мог. Мне мясо надо.

Я – мясоед! Я даже похудел, но чем меньше вешу, тем сильнее! Может, это даже помогло. И у меня с собой была колбаса, благо не отобрали. Мог перекусить бутербродом. Надеюсь, они учтут наши пожелания по питанию", — цитирует Кузнецова РИА "Новости"