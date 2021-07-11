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Росіян погано годували в Японії напередодні Олімпіади, і вони возять із собою ковбасу

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 18:19
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Призер Олімпійських ігор-2012 у стрибках у воду росіянин Євген Кузнецов незадоволений харчуванням на змаганнях у Токіо, через що навіть схуд
Євген Кузнєцов/Фото teamrussia.pro
Євген Кузнєцов/Фото teamrussia.pro

Російський стрибун у воду, призер Олімпійських ігор-2012 Євген Кузнецов залишився незадоволений харчуванням на передолімпійському турнірі в Токіо, який пройшов у квітні 2021 року. А вже 23 липня в столиці Японії стартують літні Олімпійські ігри. Раніше ми розповідали про надзвичайну ситуацію в Токіо напередодні Олімпіади.

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"Мене не турбує те, що не можна буде виходити за межі селища. Спілкуватися між собою можна в команді. А ось із харчуванням на тестових змаганнях були проблеми. У всіх свої уподобання в їжі. Я ось не їм термічно оброблені овочі, гриби, рибу. Вони це приносили, я їсти не міг. Мені м'ясо треба.

Я – м'ясоїд! Я навіть схуд, але що менше важу, то сильніше! Може, це навіть допомогло. І в мене із собою була ковбаса, добре, що не відібрали. Міг перекусити бутербродом. Сподіваюся, вони врахують наші побажання щодо харчування", – цитує Кузнецова РІА "Новини"

Раніше жінка з пістолетом намагалася загасити олімпійський вогонь – жителі Японії протестують проти Ігор.

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0
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3
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Хорватія
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4
4
Шотландія
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
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2
Іспанія
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