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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 6 августа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
5 августа, 22:11
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В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 30 представителей Украины. Болеем за всех наших спортсменов и надеемся на медали!
Велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова, каноистка Людмила Лузан
Велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова, каноистка Людмила Лузан / Фото: Reuters

Наши олимпийцы посоревнуются в восьми видах спорта. Особые надежды возлагаем на Алексея Середу, выступающего в прыжках в воду, Елена Старикова и Любовь Басова посоревнуются в спринте велотрека. Каратисты Анита Серегина и Станислав Горуна постараются повторить успех Анжелики Терлюги.

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 6 августа:

23:30. Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал. Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий
03:37. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация. Лузан / Четверикова
03:52. Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация. Павел Алтухов, Юрий Вандюк
04:20. Художественная гимнастика. Квалификация. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко
04:30. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Украина
05:30. Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Оксана Ливач
06:30. Каратэ. Женщины, кумите, 61 кг. Анита Серегина
09:00. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация. Алексей Середа
09:30. Велотрек. Женщины, спринт. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова
10:30. Легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал. Людмила Оляновська, Мария Сахарук, Анна Шевчук
11:00. Каратэ. Мужчины, кумите, 75 кг. Станислав Горуна
13:30. Артистическое плавание. Группы, техническая программа. Украина

Украинские медалистки Людмила Лузан и Анжелика Терлюга, Олимпиада-2020
Украинские медалистки Людмила Лузан и Анжелика Терлюга, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

В тренде

В четверг, 5 августа, украинцы завоевали две медали:

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
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7
9
10
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