Наши олимпийцы посоревнуются в восьми видах спорта. Особые надежды возлагаем на Алексея Середу, выступающего в прыжках в воду, Елена Старикова и Любовь Басова посоревнуются в спринте велотрека. Каратисты Анита Серегина и Станислав Горуна постараются повторить успех Анжелики Терлюги.
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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 6 августа:
23:30. Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал. Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий
03:37. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация. Лузан / Четверикова
03:52. Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация. Павел Алтухов, Юрий Вандюк
04:20. Художественная гимнастика. Квалификация. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко
04:30. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Украина
05:30. Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Оксана Ливач
06:30. Каратэ. Женщины, кумите, 61 кг. Анита Серегина
09:00. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация. Алексей Середа
09:30. Велотрек. Женщины, спринт. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова
10:30. Легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал. Людмила Оляновська, Мария Сахарук, Анна Шевчук
11:00. Каратэ. Мужчины, кумите, 75 кг. Станислав Горуна
13:30. Артистическое плавание. Группы, техническая программа. Украина
В четверг, 5 августа, украинцы завоевали две медали:
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