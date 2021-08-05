Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 6 серпня

У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо виступлять 30 представників України. Вболіваємо за всіх наших спортсменів і сподіваємося на медалі!

Велогонщиця Олена Старикова і Любов Басова, каноістка Людмила Лузан / Фото: Reuters

Наші олімпійці позмагаються у восьми видах спорту. Особливі надії покладаємо на Олексія Середу, який виступає в стрибках у воду, Олена Старикова і Любов Басова позмагаються в спринті велотреку. Каратисти Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна будуть намагатися повторити успіх Анжеліки Терлюги.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 6 серпня:

23:30. Легка атлетика. Чоловіки, спортивна ходьба, 50 км. Фінал. Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальніцкій

03:37. Гребля на байдарці і каное. Жінки, каное-двійка. Кваліфікація. Лузан / Четверикова

03:52. Гребля на байдарці і каное. Чоловіки, каное-одиночка. Кваліфікація. Павло Алтухов, Юрій Вандюк

04:20. Художня гімнастика. Кваліфікація. Христина Прикордонна, Вікторія Онопрієнко

04:30. Гребля на байдарці і каное. Жінки, байдарка-четвірка. Україна

05:30. Вільна боротьба. Жінки, до 50 кг. Оксана Лівач

06:30. Карате. Жінки, куміте, 61 кг. Аніта Серьогіна

09:00. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м. Кваліфікація. Олексій Середа

09:30. Велотрек. Жінки, спринт. Кваліфікація. Любов Басова, Олена Старикова

10:30. Легка атлетика. Жінки, спортивна ходьба, 20 км. Фінал. Людмила Оляновський, Марія Сахарук, Анна Шевчук

11:00. Карате. Чоловіки, куміте, 75 кг. Станіслав Горуна

13:30. Артистичне плавання. Групи, технічна програма. Україна

Українські медалістки Людмила Лузан і Анжеліка Терлюга, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

У четвер, 5 серпня, українці вибороли дві медалі:

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.