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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 6 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
5 серпня, 22:11
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У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо виступлять 30 представників України. Вболіваємо за всіх наших спортсменів і сподіваємося на медалі!
Велогонщиця Олена Старикова і Любов Басова, каноістка Людмила Лузан
Велогонщиця Олена Старикова і Любов Басова, каноістка Людмила Лузан / Фото: Reuters

Наші олімпійці позмагаються у восьми видах спорту. Особливі надії покладаємо на Олексія Середу, який виступає в стрибках у воду, Олена Старикова і Любов Басова позмагаються в спринті велотреку. Каратисти Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна будуть намагатися повторити успіх Анжеліки Терлюги.

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Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 6 серпня:

23:30. Легка атлетика. Чоловіки, спортивна ходьба, 50 км. Фінал. Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальніцкій
03:37. Гребля на байдарці і каное. Жінки, каное-двійка. Кваліфікація. Лузан / Четверикова
03:52. Гребля на байдарці і каное. Чоловіки, каное-одиночка. Кваліфікація. Павло Алтухов, Юрій Вандюк
04:20. Художня гімнастика. Кваліфікація. Христина Прикордонна, Вікторія Онопрієнко
04:30. Гребля на байдарці і каное. Жінки, байдарка-четвірка. Україна
05:30. Вільна боротьба. Жінки, до 50 кг. Оксана Лівач
06:30. Карате. Жінки, куміте, 61 кг. Аніта Серьогіна
09:00. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м. Кваліфікація. Олексій Середа
09:30. Велотрек. Жінки, спринт. Кваліфікація. Любов Басова, Олена Старикова
10:30. Легка атлетика. Жінки, спортивна ходьба, 20 км. Фінал. Людмила Оляновський, Марія Сахарук, Анна Шевчук
11:00. Карате. Чоловіки, куміте, 75 кг. Станіслав Горуна
13:30. Артистичне плавання. Групи, технічна програма. Україна

Українські медалістки Людмила Лузан і Анжеліка Терлюга, Олімпіада-2020
Українські медалістки Людмила Лузан і Анжеліка Терлюга, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

В тренді

У четвер, 5 серпня, українці вибороли дві медалі:

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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