Омельчук своей "бронзой" подстрелил рекорд Украины всех времен

Олег Омельчук, добывший "бронзу" Олимпиады в Токио в стрелковом дуэте с Еленой Костевич, стал самым возрастным украинским медалистом Игр за время независимости

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

"Бронзу" Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров Олег Омельчук добыл в 38 лет, таким образом превзойдя возрастной рекорд, который буквально в воскресенье установил Игорь Рейзлин.

Напомним, шпажист Рейзлин стал бронзовым медалистом в 37 лет.

Но если для Рейзлина Игры в Токио – первые в карьере, то для Омельчука – уже четвертые. И все не везло: в Пекине-2008 – четвертое место, в Лондоне-2012 – пятое, в Рио-2016 – не прошел в финал, хотя перед самой Олимпиадой в Бразилии взял "золото" на Кубке мира.

И вот, наконец, Омельчук – на олимпийском пьедестале!

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Как мы писали ранее, партнерша Омельчука по "бронзовому" дуэту Елена Костевич разрушила проклятие знаменосцев, доселе неизменно преследовавшее сборную Украины на Олимпиадах.

Спортсмены, выносившие флаг нашей страны на церемонии открытия Игр, затем никак не могли добыть медаль.