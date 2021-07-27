Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Омельчук своєї "бронзою" підстрелив рекорд України всіх часів

Олег Люлька Олег Люлька
27 липня, 09:32
Копіювати лінк
Олег Омельчук, який здобув "бронзу" Олімпіади в Токіо в стрілецькому дуеті з Оленою Костевич, став найстаршим українським медалістом Ігор за часів незалежності
Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

"Бронзу" Олімпіади в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів Олег Омельчук здобув у 38 років, перевершивши віковий рекорд, який лише в неділю встановив Ігор Рейзлін.

Нагадаємо, шпажист Рейзлчн став бронзовим медалістом у 37 років.

Але якщо для Рейзліна Ігри в Токіо – перші в кар'єрі, то для Омельчука – вже четверті. І ніяк не щастило: в Пекіні-2008 – четверте місце, в Лондоні-2012 – п'яте, в Ріо 2016 – не пройшов до фіналу, хоча перед самою Олімпіадою в Бразилії взяв "золото" на Кубку світу.

І ось, нарешті, Омельчук – на олімпійському п'єдесталі!

Як ми писали раніше, партнерка Омельчука у "бронзовому" дуеті Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, що досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.

Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли здобути медаль.

"Казали, що прапороносець не може виграти медаль. Я ніколи не вірила в це. Була велика честь нести прапор своєї держави на відкритті. І я щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", – сказала з цього приводу Костевич

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
8
5
7
20
2
flag США СШАUS
8
4
8
20
3
flag Японія ЯпоніяJP
8
2
4
14
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
3
15
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
1
10
6
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
4
8
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Італія ІталіяIT
1
4
4
9
10
flag Канада КанадаCA
1
3
2
6
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти