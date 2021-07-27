Омельчук своєї "бронзою" підстрелив рекорд України всіх часів

Олег Омельчук, який здобув "бронзу" Олімпіади в Токіо в стрілецькому дуеті з Оленою Костевич, став найстаршим українським медалістом Ігор за часів незалежності

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

"Бронзу" Олімпіади в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів Олег Омельчук здобув у 38 років, перевершивши віковий рекорд, який лише в неділю встановив Ігор Рейзлін.

Нагадаємо, шпажист Рейзлчн став бронзовим медалістом у 37 років.

Але якщо для Рейзліна Ігри в Токіо – перші в кар'єрі, то для Омельчука – вже четверті. І ніяк не щастило: в Пекіні-2008 – четверте місце, в Лондоні-2012 – п'яте, в Ріо 2016 – не пройшов до фіналу, хоча перед самою Олімпіадою в Бразилії взяв "золото" на Кубку світу.

І ось, нарешті, Омельчук – на олімпійському п'єдесталі!

Як ми писали раніше, партнерка Омельчука у "бронзовому" дуеті Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, що досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.

Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли здобути медаль.