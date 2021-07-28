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Назло врагам! Иранский дзюдоист посвятил Израилю свою медаль Олимпиады-2020

Елена Павлова Елена Павлова
28 июля, 13:53
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В свое время Саида Моллаи заставляли проиграть в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Токио по политическим причинам, но он не собирался терпеть
Саид Моллаи завоевал серебряную медаль Олимпиады
Саид Моллаи завоевал серебряную медаль Олимпиады / Фото: Reuters

Бывший иранский дзюдоист Саид Моллаи, который сейчас представляет Монголию, на Олимпийских играх в Токио добрался до серебряной медали в весе до 81 килограмма, уступив золото Таканори Нагасе из Японии. И свою медаль он посвятил Израилю, с которым у Ирана многолетний конфликт.

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Оказалось, что на протяжении многих лет Израиль оказывал поддержку спортсмену. Тогда как в мае 2021 года Иран заявил, что окажет исламистской группировке ХАМАС "всестороннюю поддержку" в борьбе против израильтян.

"Спасибо Израилю за хорошую энергию. Эта медаль также посвящена и Израилю. Я надеюсь, что израильтяне довольны этой наградой. Спасибо", – цитирует Саида Times of Israel

Это первая олимпийская медаль Моллаи после того, как два года назад он покинул Иран, рассказав, что тренеры сборной приказали ему проиграть в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Токио, чтобы избежать встречи с израильским спортсменом Саги Муки в финале. Сначала Моллаи переехал в Германию, а затем получил гражданство Монголии.

Ранее против израильтянина на Олимпиаде отказался драться второй кряду дзюдоист.

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