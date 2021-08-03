"Можно лишиться жизни". Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова приняла решение не возвращаться на родину

Яна Максимова/Фото sportfpb.by

Еще одна спортсменка из Беларуси отказалась возвращаться в свою страну. Яна Максимова, выступающая в многоборье, сообщила у себя в Instagram, что остается в Германии, где сейчас живет с семьей. Свое решение она мотивировала отсутствием свобод в Беларуси.

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"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь [в Германии] есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", — написала Яна Максимова.

Максимова не попала на Олимпийские игры в Токио, поскольку не выполнила олимпийский квалификационный норматив. Она живет и тренируется в Германии. Ее муж Андрей Кравченко серебряный призер Олимпиады-2008 в десятиборье.

32-летняя спортсменка надеется, что ее спортивная карьера продолжиться, она сможет тренироваться, выступать и готовиться к следующим Олимпийским играм.

Напомним, что все началось с отказа белоруски Кристины Тимановской выступить в Токио в дополнительной дисциплине. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее попытались отправить в Минск.