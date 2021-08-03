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"Можна втратити життя". Ще одна спортсменка відмовилася повертатись у Білорусь

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
3 серпня, 23:56
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Білоруська легкоатлетка Яна Максимова прийняла рішення не повертатися на батьківщину
Яна Максимова/Фото sportfpb.by
Яна Максимова/Фото sportfpb.by

Ще одна спортсменка з Білорусі відмовилася повертатися в свою країну. Яна Максимова, що виступає в багатоборстві, повідомила у себе в Instagram, що залишається в Німеччині, де зараз живе з сім'єю. Своє рішення вона мотивувала відсутністю свобод у Білорусі .

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"Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут [в Німеччині] є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо", – написала Яна Максимова.

Максимова не потрапила на Олімпійські ігри в Токіо, оскільки не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив. Вона живе і тренується в Німеччині. Її чоловік Андрій Кравченко – срібний призер Олімпіади-2008 у десятиборстві.

32-річна спортсменка сподівається, що її спортивна кар'єра продовжиться, і вона зможе тренуватися, виступати й готуватися до наступних Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що все почалося з відмови білоруски Христини Тімановської виступити в Токіо в додатковій дисципліні. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включеною до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її спробували відправити до Мінська.

Білоруска Христина Тімановська
Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

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19
6
11
36
4
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14
4
15
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