Дмитрий Кулеба: "Сделаем все, чтобы муж белорусской бегуньи был в безопасности"

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба гарантирует все меры безопасности супругу белорусской спортсменки Кристины Тимановской

Белорусская бегунья Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitterдал гарантии безопасности Арсению Зданевичу – мужу опальной белорусской спортсменки Кристины Тимановской.

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"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания" – написал Дмитрий Кулеба.

, , . , , . . — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Ранее белоруска Кристина Тимановская сообщила о том, что в целях безопасности супруг спортсменки переехал из Минска в Киев.

Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее попытались отправить в Минск.