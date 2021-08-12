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Мэр укусил медаль олимпийской чемпионки. Таких последствий не ожидал никто

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 августа, 17:19
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Чемпионка Игр-2020 по софтболу японка Миу Гото получит новую золотую медаль из-за того, что ее награду укусил мэр города Нагоя
Мэр укусил медаль чемпионки. Фото Kyodo
Мэр укусил медаль чемпионки. Фото Kyodo

Скандалом завершилась встреча героев Олимпиады-2020 в японском городе Нагоя. Теперь одной из спортсменок придется менять золотую медаль.

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Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото получит новую золотую награду Олимпиады-2020. А все из-за того, что ее медаль укусил мэр Нагои, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился во время чествования спортсменки, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Мэр Нагои Такаши Кавамура поздравлял Гото и, позируя перед фотографами, укусил медаль спортсменки. Так обычно делают атлеты на пьедестале почета.

Но на фоне пандемии коронавируса это вызвало критику общественности, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.

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Кавамура извинился и выразил желание оплатить затраты на дубликат.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете посмотреть на нашем сайте.

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Медальный зачет Токио-2020
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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
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flag Италия ИталияIT
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