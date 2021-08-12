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Олімпіада 2020 в Токіо

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Мер вкусив медаль олімпійської чемпіонки. Таких наслідків не очікував ніхто

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 серпня, 17:19
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Чемпіонка Ігор-2020 по софтболу японка Міу Гото отримає нову золоту медаль через те, що її нагороду вкусив мер міста Нагоя
Мер вкусив медаль чемпіонки. Фото Kyodo
Мер вкусив медаль чемпіонки. Фото Kyodo

Скандалом завершилася зустріч героїв Олімпіади-2020 в японському місті Нагоя. Тепер одній зі спортсменок доведеться міняти золоту медаль.

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Гравець жіночої збірної Японії з софтболу Міу Гото отримає нову золоту нагороду Олімпіади-2020. А все через те, що її медаль вкусив мер Нагої, повідомляє агентство Kyodo.

Інцидент трапився під час вшанування спортсменки, яка повернулася в рідне місто після перемоги на Іграх. Мер Нагої Такаші Кавамура вітав Гото і, позуючи перед фотографами, вкусив медаль спортсменки. Так зазвичай роблять атлети на п'єдесталі пошани.

Але на тлі пандемії коронавіруса це викликало критику громадськості, а в мерію Нагої надійшло понад 7000 скарг.

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Кавамура вибачився і висловив бажання оплатити витрати на дублікат.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете подивитися на нашому сайті.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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