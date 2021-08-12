Мер вкусив медаль олімпійської чемпіонки. Таких наслідків не очікував ніхто

Чемпіонка Ігор-2020 по софтболу японка Міу Гото отримає нову золоту медаль через те, що її нагороду вкусив мер міста Нагоя

Мер вкусив медаль чемпіонки. Фото Kyodo

Скандалом завершилася зустріч героїв Олімпіади-2020 в японському місті Нагоя. Тепер одній зі спортсменок доведеться міняти золоту медаль.

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Гравець жіночої збірної Японії з софтболу Міу Гото отримає нову золоту нагороду Олімпіади-2020. А все через те, що її медаль вкусив мер Нагої, повідомляє агентство Kyodo.

Інцидент трапився під час вшанування спортсменки, яка повернулася в рідне місто після перемоги на Іграх. Мер Нагої Такаші Кавамура вітав Гото і, позуючи перед фотографами, вкусив медаль спортсменки. Так зазвичай роблять атлети на п'єдесталі пошани.

Але на тлі пандемії коронавіруса це викликало критику громадськості, а в мерію Нагої надійшло понад 7000 скарг.

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Кавамура вибачився і висловив бажання оплатити витрати на дублікат.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете подивитися на нашому сайті.