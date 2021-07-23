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Медальная надежда Украины впервые заговорила о своем пропуске Олимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 20:07
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Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия получила травму и не смогла выступить на Олимпиаде-2020. Украинка впервые прокомментировала свою травму
Алина Грушина-Акобия не выступит на Олимпиаде-2020
Алина Грушина-Акобия не выступит на Олимпиаде-2020 / Фото: Instagram

Алина являлась одной из главных надежд Украины на медаль в Токио, но за неделю до старта Игр стало известно, что Грушина не поедет в Японии, а вместо нее в весовой категории до 57 кг выступит Татьяна Кит.

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"Спустя немного времени, могу спокойно говорить о произошедшем. Тяжело было осознавать, что это со мной... Что я получила травму, которая забирает у меня возможность выступить на Олимпийских играх в Токио.

До сих пор тяжело поменять свои мысли, ведь много времени они были направлены на мою подготовку. Я прошла на своем пути все преграды, которые нужно было и которые мне ставили, я отдалась полностью во всем своей работе.

Муж до последнего говорил, что все будет хорошо и мы все сделаем для моего восстановления, но это оказалось не в наших силах. Мне жалко мой ежедневный труд...

Спасибо большое всем, кто писал и звонил мне (мужу), вас было вдвойне больше, чем когда выигрываю медали. Люди, которые плевали на мой труд, боль и слезы, о вас я плохого ничего не напишу, не мне вас судить", – написала Алина в Instagram.

Вместо Грушиной в Токио поедет не менее опытная Кит. Она дважды выигрывала "серебро" чемпионатов Европы и завоевала "бронзу" на чемпионате мира-2015.

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

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