Медальна надія України вперше заговорила про свій пропуск Олімпіади-2020

Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія отримала травму і не зможе виступити на Олімпіаді-2020. Українка вперше прокоментувала свою травму

Аліна Грушина-Акобія не виступить на Олімпіаді-2020 / Фото: Instagram

Аліна була однією з головних надій України на медаль в Токіо, але за тиждень до старту Ігор стало відомо, що Грушина не поїде в Японії, а замість неї у ваговій категорії до 57 кг виступить Тетяна Кіт.

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"Через деякий час, можу спокійно говорити про те, що сталося. Важко було усвідомлювати, що це зі мною... Що я отримала травму, яка забирає у мене можливість виступити на Олімпійських іграх в Токіо.

До сих пір важко поміняти свої думки, адже багато часу вони були спрямовані на мою підготовку. Я пройшла на своєму шляху всі перепони, які потрібно було і які мені ставили, я віддалася повністю у всьому своїй роботі.

Чоловік до останнього говорив, що все буде добре і ми все зробимо для мого відновлення, але це виявилося не в наших силах. Мені шкода мій щоденний труд...

Дуже дякую всім, хто писав і дзвонив мені (чоловікові), вас було вдвічі більше, ніж коли виграю медалі. Люди, які плювали на мою працю, біль і сльози, про вас я поганого нічого не напишу, не мені вас судити", – написала Аліна в Instagram.

Замість Грушиной в Токіо поїде не менше досвідчена Кіт. Вона двічі вигравала "срібло" чемпіонатів Європи і завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу-2015.

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.