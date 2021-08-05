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Олимпиада 2020 в Токио

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Мечты сбываются: Анжелика Терлюга отдала пять лет ради олимпийской награды

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
5 августа, 18:57
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Украинская каратистка рассказала, когда она приняла решение бороться за медаль на Олимпийских играх
Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью
Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью / Фото: Reuters

Серебряная медалистка Олимпиады-2020 в Токио Анжелика Терлюга рассказала, когда у нее зародилась мечта выиграть олимпийскую награду.

"В семь лет я не мечтала о том, что буду выступать на соревнованиях, но в 2016 году, когда я узнала, что каратэ станет олимпийским видом спорта, это стало моей мечтой".

Анжелика Терлюга в финале ОЛимпиады-2020
Анжелика Терлюга в финале ОЛимпиады-2020 / Фото: Reuters

"Я в этом году потеряла отца. Я мечтала об этой медали, правда, другого цвета. Но сегодня я сделала все, что могла. Я очень извиняюсь, что это не "золото". Но для меня это белое золото. Я отдала всю себя за эти 5 лет" – сказала Суспильному Анжелика Терлюга.

Сегодня на Олимпийских играх в Токио украинская каратистка завоевала "серебро" в весовой категории до 55 кг. В финале она уступила болгарской спортсменке Ивет Горановой.

Анжелика Терлюга в поединке против Ивет Горановой
Анжелика Терлюга в поединке против Ивет Горановой / Фото: Reuters

Анжелика Терлюга против Ивет Горановой, Олимпиада-2020
Анжелика Терлюга против Ивет Горановой, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Эта награда стала тринадцатой для украинской сборной в общем медальном зачете. На счету Украины одна золотая, три серебряные и девять бронзовых медалей.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
9
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