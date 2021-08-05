Мрії здійснюються: Анжеліка Терлюга віддала п'ять років заради олімпійської нагороди

Українська каратистка розповіла, коли вона прийняла рішення боротися за медаль на Олімпійських іграх

Срібний призер Анжеліка Терлюга позує зі своєю медаллю / Фото: Reuters

Срібна медалістка Олімпіади-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга розповіла, коли у неї зародилася мрія виграти олімпійську нагороду.

"У сім років я не мріяла про те, що буду виступати на змаганнях, але в 2016 році, коли я дізналася, що карате стане олімпійським видом спорту, це стало моєю мрією".

Анжеліка Терлюга в фіналі Олімпіали-2020 / Фото: Reuters

"Я в цьому році втратила батька. Я мріяла про цю медаль, правда, іншого кольору. Але сьогодні я зробила все, що могла. Я дуже перепрошую, що це не "золото". Але для мене це біле золото. Я віддала всю себе за ці 5 років" – сказала Суспільному Анжеліка Терлюга.

Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо українська каратистка завоювала "срібло" у ваговій категорії до 55 кг. У фіналі вона поступилася болгарській спортсменці Івет Горановій.

Анжеліка Терлюга у поєдинку проти Івет Горанової / Фото: Reuters

Анжеліка Терлюга проти Івет Горанової, Олімпіада -2020 / Фото: Reuters

Ця нагорода стала тринадцятою для української збірної в загальному медальному заліку. На рахунку України одна золота, три срібні і дев'ять бронзових медалей.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.