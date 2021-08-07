Хижняк подвел: Украина без второго золота посыпалась в медальном зачете Токио

Однако в финале Хижняк сенсационно проиграл и стал лишь серебряным призером, хотя был безоговорочным фаворитом поединка.
Второе серебро завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ-двойке.
На счету Украины стало 16 медалей, однако лишь одна из них – золотая. Это не позволяет нашей команде подняться высоко в общем медальном зачете.
Если бы Хижняк таки взял золотую награду, Украина могла бы подняться сразу на 29-е место, а так мы остаемся на 41-й позиции. Кстати, по общему количеству медалей мы идем на 16-м месте.
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|37
|27
|17
|81
|2
США
|33
|36
|32
|101
|3
Япония
|24
|12
|16
|52
|4
Великобритания
|19
|20
|20
|59
|5
РОК
|17
|24
|22
|63
|6
Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
Германия
|10
|11
|16
|37
|8
Италия
|10
|10
|18
|38
|9
Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
Франция
|7
|12
|9
|28
|11
Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
Венгрия
|6
|7
|6
|19
|13
Канада
|6
|6
|11
|23
|14
Корея
|6
|4
|9
|19
|15
Бразилия
|6
|4
|8
|18
|16
Куба
|6
|3
|4
|13
|17
Польша
|4
|4
|5
|13
|18
Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
Испания
|3
|6
|5
|14
|21
Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
Хорватия
|3
|3
|2
|8
|22
Кения
|3
|3
|2
|8
|24
Норвегия
|3
|2
|1
|6
|25
Бельгия
|3
|1
|1
|5
|25
Словения
|3
|1
|1
|5
|27
Швеция
|2
|6
|0
|8
|28
Грузия
|2
|5
|1
|8
|29
Тайбэй
|2
|4
|6
|12
|30
Дания
|2
|3
|4
|9
|31
Иран
|2
|2
|2
|6
|32
Сербия
|2
|1
|4
|7
|33
Болгария
|2
|1
|2
|5
|34
Уганда
|2
|1
|1
|4
|35
Эквадор
|2
|1
|0
|3
|36
Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
Греция
|2
|0
|1
|3
|37
Катар
|2
|0
|1
|3
|39
Багамы
|2
|0
|0
|2
|39
Косово
|2
|0
|0
|2
|41
Украина
|1
|5
|10
|16
|42
Беларусь
|1
|3
|2
|6
|43
Румыния
|1
|3
|0
|4
|43
Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|45
Турция
|1
|2
|8
|11
|46
Гонконг
|1
|2
|2
|5
|47
Филиппины
|1
|2
|1
|4
|47
Словакия
|1
|2
|1
|4
|49
ЮАР
|1
|2
|0
|3
|50
Австрия
|1
|1
|5
|7
|51
Индонезия
|1
|1
|3
|5
|52
Португалия
|1
|1
|2
|4
|53
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|54
Тунис
|1
|1
|0
|2
|55
Ирландия
|1
|0
|2
|3
|55
Израиль
|1
|0
|2
|3
|57
Эстония
|1
|0
|1
|2
|57
Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
Таиланд
|1
|0
|1
|2
|61
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|61
Марокко
|1
|0
|0
|1
|61
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|64
Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
Доминиканская Республика
|0
|3
|1
|4
|66
Индия
|0
|2
|3
|5
|67
Армения
|0
|2
|2
|4
|68
Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|69
Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|69
Монголия
|0
|1
|3
|4
|71
Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
Аргентина
|0
|1
|1
|2
|72
Иордания
|0
|1
|1
|2
|72
Нигерия
|0
|1
|1
|2
|75
Литва
|0
|1
|0
|1
|75
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|75
Намибия
|0
|1
|0
|1
|75
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|79
Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
Египет
|0
|0
|4
|4
|80
Мексика
|0
|0
|4
|4
|82
Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
Гана
|0
|0
|1
|1
|83
Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
Молдова
|0
|0
|1
|1
|83
Сирия
|0
|0
|1
|1