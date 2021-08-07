Хижняк подвел: Украина без второго золота посыпалась в медальном зачете Токио

7 августа Украина уже успела пополнить свою копилку двумя серебряными медалями. Хотя все мы надеялись, что боксер Александр Хижняк принесет второе золото Токио

Лузан и Четверикова порадовали, а Хижняк разочаровал / Фото: Reuters

Однако в финале Хижняк сенсационно проиграл и стал лишь серебряным призером, хотя был безоговорочным фаворитом поединка.

Второе серебро завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ-двойке.

На счету Украины стало 16 медалей, однако лишь одна из них – золотая. Это не позволяет нашей команде подняться высоко в общем медальном зачете.

Если бы Хижняк таки взял золотую награду, Украина могла бы подняться сразу на 29-е место, а так мы остаемся на 41-й позиции. Кстати, по общему количеству медалей мы идем на 16-м месте.