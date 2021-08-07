Хижняк підвів: Україна без другого золота посипалася в медальному заліку Токіо

7 серпня Україна вже встигла поповнити свою скарбничку двома срібними медалями. Хоча всі ми сподівалися, що боксер Олександр Хижняк принесе друге золото Токіо

Лузан і Четверікова порадували, а Хижняк розчарував / Фото: Reuters

Однак у фіналі Хижняк сенсаційно програв і став лише срібним призером, хоча був беззаперечним фаворитом поєдинку.

Друге срібло завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверікова у веслуванні на каное-двійці.

На рахунку України стало 16 медалей, однак лише одна з них – золота. Це не дозволяє нашій команді піднятися високо в загальному медальному заліку.

Якби Хижняк таки взяв золоту нагороду, Україна могла б піднятися відразу на 29-е місце, а так мі залишаємося на 41-й позитції. До речі, за загальною кількістю медалей ми йдемо на 16-му місці.