15-я медаль! Украинки завоевали "серебро" в гребле на каноэ

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м!

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали "серебро" / Фото: Reuters

Украинки снова стали лучшими в своем полуфинальном заплыве, показав второе время среди всех участников 1/2 финала после Китая.

А в финальном заезде Людмила и Анастасия проиграли все тем же китаянкам, которые прошли дистанцию с лучшим олимпийским временем.

Для Людмилы Лузан это вторая медаль Игр в Токио. Ранее украинка завоевала "бронзу" в каноэ-одиночке. В финале Людмила просто выгрызла медаль у соперницы после фотофиниша!

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На счету Украины теперь 15 медалей – 1 "золото", четыре "серебра" и 10 бронзовых наград. Также награду себе гарантировал боксер Александр Хижняк, который сегодня сразится в финале Олимпиады.