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Олимпиада 2020 в Токио

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Шок и скандал в финале Олимпиады! "Золото" Украины в боксе отдали Бразилии

Елена Павлова Елена Павлова
7 августа, 09:16
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26-летний украинский боксер Александр Хижняк по прозвищу Танк, который побеждал на чемпионатах мира и Европы, добавил в свою копилку и награду Олимпийских игр. Но не ту, которую хотел
Александр Хижняк неожиданно оказался в нокдауне
Александр Хижняк неожиданно оказался в нокдауне / Фото: Reuters

В поединке за "золото" Олимпиады-2020 Хижняк сразился с бразильцем Эбертом Соузой. Хотя до старта соревнований в финале все ждали украинско-российской дуэли Хижняк-Бакши. И Соуза преподнес Александру неприятный сюрприз в Токио.

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С бразильским боксером Эбертом Соузой украинский Танк Хижняк уже встречался и одолел Соузу единогласным решением судей на турнире "Странджа" в Болгарии в начале 2019 года. Но в финале Олимпиады бушевали уже совсем другие страсти.

Хижняк vs Эберт Соуза
Хижняк vs Эберт Соуза / Фото: Reuters

Хижняк в своей привычной манере пошел вперед на бразильца с первых же секунд, не давая Эберту лишний раз поднять голову и провести прицельную атаку. Соузе ничего не оставалось, кроме как клинчивать, сбивать темп и держать руку украинца.

Судьи отдали украинцу два раунда, он шел вперед и в третьем. Но неожиданно пропустил навстречу, оказался в нокдауне. И рефери в ринге вместо того, чтобы отсчитать до 10-ти, сразу же остановил бой, отдав "золото" бразильцу.

В тренде

Хижняк был в шоке, он готов был продолжать и протестовал. Однако рефери стоял на своем странном решении.

Напомним, в полуфинале Игр-2020 бразилец Эберт Соуза со счетом 4:1 одолел Глеба Бакши, уроженца Симферополя, который с 2010 по 2014 год был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.

Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку
Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку / Фото: Reuters

Хижняк же в 1/2 финала Олимпиады в Токио выгрыз победу в бою с филиппинцем Эумиром Марсьялем, которому проиграл первые два раунда поединка.

Александр Хижняк наказал доминиканца за удары ниже пояса
Александр Хижняк наказал доминиканца за удары ниже пояса / Фото: Reuters

На счету Украины теперь 16 медалей – 1 "золото", 5 серебряных и 10 бронзовых наград.

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Бронза
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1
flag Китай КитайCN
37
27
17
81
2
flag США СШАUS
33
36
32
101
3
flag Япония ЯпонияJP
24
12
16
52
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
19
20
20
59
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
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8
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