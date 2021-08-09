Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

"Флагом накрывают гробы бойцов": каратисту досталось за защиту Магучих после объятий с россиянкой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 августа, 09:29
Копировать ссылку
Бронзовый призер Олимпиады-2020 каратист Станислав Горуна попал в скандал после своей эмоциональной публикации в защиту другой украинской спортсменки Ярославы Магучих
Горуна встал на защиту Магучих и нарвался на гнев в Сети
Горуна встал на защиту Магучих и нарвался на гнев в Сети / Фото: Reuters

Магучих попала в скандал после того, как обнималась с атлеткой из ОКР Марией Ласицкене. Мало, что она представляет Россию, так еще обе спортсменки являются военнослужащими.

В Сети негативно отреагировали на обнимашки Магучих и Ласицкене, а Минобороны даже вызвало украинку на ковер.

Тем не менее, Горуна встал на защиту Магучих и, не подбирая слов, заявил, что спорт – вне политики.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", – среди прочего написал Горуна.

Реакции общества долго ждать не пришлось. В комментариях под постом каратиста развернулась целая баталия. Комментаторы также не стеснялись в выражениях.

Приводим самые популярные комментарии:

Как хорошо, что когда русский солдат убивает нашего, то спрашивает у него "спорт – политика или нет", а только потом убивает.

Не бывает спорта вне политики или музыки. Твоих сограждан убивают не российские политики, а русские.

У меня простой вопрос. Сколько твоих друзей унесла война с Россией? Сколько друзей ты похоронил?

Может, вы не поняли, что она виновата не в фото, а в том, что она действующий военнослужащий?

Если ты считаешь, что спорт вне политики, то, по такой логике, ты должен отказаться от всех призов, что тебе заплатит государство.

Если вы военные, то идите защищать государство на фронт вместе с той Магучих, а мы всей страной посмотрим на Ваши обнимашки с московитами после обстрелов.

Радость от вашей победы сменилась на грусть и стыд за вашу позицию.

Она стоит с флагом Украины! Играет гимн Украины! Оно получает зарплату в ВСУ! То есть все "внепалитики"?

Она обнималась с капитаном армии РФ. Той армии, которая уже восемь лет убивает граждан Украины.

Почему меня должно устраивать, что люди, которые называют себя "вне политики", используют государственное финансирование для достижения собственных амбиций?

Еще раз убедилась, что у всех украинских спортсменов огромные проблемы с патриотизмом, они выступают только за деньги.

И сейчас этому олимпийскому "герою" дадут $55К, а изувеченному ветерану АТО две копейки. Да, действительно, спорт вне политики.

У нас в окопах спортсмены тоже сидят. Они вне политики или уже нет?

То есть, вся суть "ремесло вне политики" – синоним "деньги не пахнут".

Можно иметь личные отношения, дружить, но выставлять фото с флагами воюющих стран, да еще и военнослужащему – это уже имеет другое название. Флагом накрывают гробы бойцов, погибших в этой проклятой войне.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять