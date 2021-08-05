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Олимпиада 2020 в Токио

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Двенадцатая медаль Украины! Как награждали Людмилу Лузан

Олег Люлька Олег Люлька
5 августа, 08:00
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5 августа в Токио состоялся первый в истории Олимпиад финал женского каноэ-одиночки на дистанции 200 метров, и среди призеров оказалась представительница Украины
Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио
Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Getty Images

Вырвав третье место в женском спринте на каноэ-одиночке, 24-летняя Людмила Лузан из Ивано-Франковска принесла Украине двенадцатую медаль Игр в Токио. Теперь у нашей страны на Олимпиаде-2020 – 1 золотая, 2 серебряные и уже 9 бронзовых наград.

КАК НАГРАЖДАЛИ ЛЮДМИЛУ ЛУЗАН

Фото – Reuters

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Фото – Getty Images

Отметим, что на одной медали Игр-2020 Людмила Лузан останавливаться не намерена. Она собирается выиграть "золото" Токио на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в дуэте с Анастасией Четвериковой. Борьбу за награди в этой дисциплине девушки начнут уже в пятницу, 6 августа.

Людмила Лузан – бронзовая призерка Игр в Токио
Людмила Лузан – бронзовая призерка Игр в Токио / Фото: Reuters

Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020
Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
23
16
71
2
flag США СШАUS
27
33
24
84
3
flag Япония ЯпонияJP
21
7
12
40
4
flag Австралия АвстралияAU
17
4
17
38
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
16
49
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
7
4
6
17
9
flag Италия ИталияIT
6
10
16
32
10
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
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