Двенадцатая медаль Украины! Как награждали Людмилу Лузан

Отметим, что на одной медали Игр-2020 Людмила Лузан останавливаться не намерена. Она собирается выиграть "золото" Токио на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в дуэте с Анастасией Четвериковой. Борьбу за награди в этой дисциплине девушки начнут уже в пятницу, 6 августа.

Людмила Лузан – бронзовая призерка Игр в Токио / Фото: Reuters

Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

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