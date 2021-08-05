Двенадцатая медаль Украины! Как награждали Людмилу Лузан

Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Getty Images
Вырвав третье место в женском спринте на каноэ-одиночке, 24-летняя Людмила Лузан из Ивано-Франковска принесла Украине двенадцатую медаль Игр в Токио. Теперь у нашей страны на Олимпиаде-2020 – 1 золотая, 2 серебряные и уже 9 бронзовых наград.
КАК НАГРАЖДАЛИ ЛЮДМИЛУ ЛУЗАН
Фото – Reuters
Фото – Getty Images
Отметим, что на одной медали Игр-2020 Людмила Лузан останавливаться не намерена. Она собирается выиграть "золото" Токио на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в дуэте с Анастасией Четвериковой. Борьбу за награди в этой дисциплине девушки начнут уже в пятницу, 6 августа.
Людмила Лузан – бронзовая призерка Игр в Токио / Фото: Reuters
Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters
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