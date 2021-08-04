Заявка на медаль! Украинка с рекордом стартовала на Олимпиаде-2020

Людмила Лузан с лучшим олимпийским временем (45.571) стала победительницей своей квалификационной гонки и автоматом пробилась в полуфинал соревнований.
Отметим, что рекорд украинки превзошла американка Невин Харрисон. В следующем заезде она продемонстрировала время 44.93.
Еще одна украинка Анастасия Четверикова в квалификации стала четвертой, а затем в четвертьфинальном заплыве показала третий результат, но этого оказалась мало для попадания в полуфинал.
Полуфинальная гонка запланирована на 5 августа.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
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