Дванадцята медаль України! Як нагороджували Людмилу Лузан

Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.

Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

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