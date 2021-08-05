Дванадцята медаль України! Як нагороджували Людмилу Лузан

Виборовши третю сходинку в жіночому спринті на каное-одиночці, 24-річна Людмила Лузан з Івано-Франківська принесла Україні дванадцяту медаль Ігор у Токіо. Тепер у нашої країни на Олімпіаді-2020 року – 1 золота, 2 срібні та вже 9 бронзових нагород.
ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ ЛЮДМИЛУ ЛУЗАН
Фото – Reuters
Фото – Getty Images
Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.
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