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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дванадцята медаль України! Як нагороджували Людмилу Лузан

Олег Люлька Олег Люлька
5 серпня, 08:00
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5 серпня у Токіо відбувся перший в історії Олімпіад фінал жіночого каное-одиночки на дистанції 200 метрів, і серед призерок опинилася представниця України
Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо
Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Getty Images

Виборовши третю сходинку в жіночому спринті на каное-одиночці, 24-річна Людмила Лузан з Івано-Франківська принесла Україні дванадцяту медаль Ігор у Токіо. Тепер у нашої країни на Олімпіаді-2020 року – 1 золота, 2 срібні та вже 9 бронзових нагород.

ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ ЛЮДМИЛУ ЛУЗАН

Фото – Reuters

В тренді

Фото – Getty Images

Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.

Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо
Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020
Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
23
16
71
2
flag США СШАUS
27
33
24
84
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
17
38
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
4
6
17
9
flag Італія ІталіяIT
6
10
16
32
10
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
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