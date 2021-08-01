Для устрашения соперниц! Легкоатлетка из США соревновалась в жутких масках

В квалификации в толкании ядра Сандерс вышла на стадион в защитной маске с изображением героя комиксов Джокера.
При этом, спортсменка в таком виде и соревновалась, показав третий результат в квалификации.
А на финал Рэйвен вышла в маске с изображением еще одного киногероя Халка. Зеленый монстр распугал соперниц американки и помог ей завоевать серебряную медаль.
Напомним, что накануне олимпийский чемпион сделал прическу в честь героя мультфильма. Виндсерфер из Нидерландов Киран Бадлоу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, но популярность ему принесла схожесть с мультяшным героем.
Кстати, ранее мы писали, что россиянка выступала на Олимпиаде с талисманом Ведьмака. И кулон принес ей три медали, две из которых – золотые.