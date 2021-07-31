Аватар в Токио: олимпийский чемпион сделал прическу в честь героя мультфильма

Виндсерфер из Нидерландов Киран Бадлоу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, но популярность ему принесла схожесть с мультяшным героем

Киран Бадлоу косплеил Аватара в Токио / Фото: Instagram

Бадлоу победил в заплыве в классе RS:X. Во время гонки любители спорта обратили внимание на необычную прическу нидерландца.

Специально к Играм Киран выбрил на голове стрелку и покрасил ее в синий цвет – ну прямо вылитый главный герой мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге" Аанг.

"Эта стрижка – дань уважения единственному и неповторимому мастеру ветра. Аватар, последний из ныне живущих заклинателей воздуха.

Я надеюсь, что дух этого великого воина даст мне возможность хорошо плыть под парусами на этой неделе и использовать ветер в свою пользу.

Когда-нибудь я мечтаю сам стать повелителем ветра, настоящим мастером", – написал накануне Бадлоу в Instagram.

Кстати, ранее мы писали, что россиянка выступала на Олимпиаде с талисманом Ведьмака. И кулон принес ей три медали, две из которых – золотые.