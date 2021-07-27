Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Девушка дня на Олимпиаде: красавица с бойцовским характером Элина Свитолина

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
27 июля, 22:34
Копировать ссылку
Первая ракетка Украины – одна из главных надежд сборной на Олимпийских играх . А также претендентка на звание Мисс Украина на Играх в Токио!
Элина Свитолина мечтает выиграть олимпийскую награду
Элина Свитолина мечтает выиграть олимпийскую награду / Фото: Инстаграм

Сегодняшнее выступление украинской теннисистки подарило надежду украинским болельщикам на олимпийскую награду.

Мисс Украина на Олимпиаде-2020: выберите самую красивую украинскую спортсменку в Токио

Одесситка Элина родилась в семье спортсменов: папа занимался борьбой, мама – мастер спорта в гребле. Родители решили приобщить дочку к спорту с четырех лет, когда она паралельно начала заниматься теннисом со своим старшим братом.

Элина Свитолина в Монако
Элина Свитолина в Монако / Фото: Instagram

Элина Свитолина в откровенном образе
Элина Свитолина в откровенном образе / Фото: Instagram

Переломный момент в карьере юной теннисистки наступил в 13 лет, когда семья приняла решение переехать в Харьков, где были лучшие условия для подготовки профессиональных теннисистов.

Первый серьезный успех пришел в 15 лет, когда Свитолина стала победителем Ролан Гаррос среди юниоров в 2010 году.

Элина Свитолина радуется началу новой недели
Элина Свитолина радуется началу новой недели / Фото: Instagram

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Instagram

Украинская спортсмена за свою карьеру выиграла 17 турниров WTA (из них 15 в одиночном разряде). Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде дважды выходила в полуфиналы на турнирах Большого шлема (2019) и пять раз в четвертьфиналы (2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Instagram

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

"Главным матчем в карьере я считаю игру против Серены Вильямс на Олимпиаде 2016 года – именно тогда я поняла, что смогу выигрывать у топовых соперников".

Высшим достижением на Олимпийских играх был четвертьфинал в 2016 году. Сегодняшнее выступление в Токио позволило Элине повторить свой предыдущий рекорд. Теперь украинская спортсменка имеет все шансы улучшить свои достижения на Олимпийских играх.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Инстаграм

А 16 июля этого года произошло еще одна знаменное событие в жизни первой ракетки Украины – Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьба состоялась в Швейцарии.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Япония ЯпонияJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
4
5
4
13
6
flag Республика Корея Республика КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралия АвстралияAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франция ФранцияFR
2
2
3
7
10
flag Германия ГерманияDE
2
0
3
5
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять