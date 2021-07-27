Волевая Свитолина мчит к медали Олимпиады! Еще одна триллерная победа

Первая ракетка Украины близка к осуществлению своей мечты – завоеванию олимпийской награды. Элина Свитолина – уже в четвертьфинале Игр в Токио

Элина Свитолина продолжает побеждать / Фото: Reuters

Во вторник, 27 июля, в 1/8 финала Игр-2020 Элина Свитолина одержала волевую победу над Марией Саккари из Греции – проиграла первый сет 5:7, но взяла два следующих – 6:3, 6:4.

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Матч длился марафонские 2 часа 41 минуту. Свитолина допустила 4 двойные ошибки, но при этом выполнила 10 подач навылет, выручавшие ее в самые важные моменты поединка.

Таким образом Элина во второй раз в своей карьере вышла в 1/4 финала Олимпиады. В Рио-2016 украинка на этом и остановилась, проиграв чешке Петре Квитовой. Но в Токио, надеемся, Свитолина пройдет дальше.

В четвертьфинале Токио-2020 украинка сразится с итальянкой Камилой Джорджи, сегодня одолевшей чешку Каролину Плишкову (6:4, 6:2).

Напомним, на предыдущих стадиях Игр-2020 Элина Свитолина обыграла немку Лауру Зигемунд (6:3, 5:7, 6:4) и австралийку Айлу Томлянович (4:6, 6:3, 6:4).

Все матчи Свитолиной в Токио проходят максимальную дистанцию в три сета. Не устала бы!