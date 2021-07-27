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Дівчина дня на Олімпіаді: красуня з бійцівським характером Еліна Світоліна

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
27 липня, 22:34
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Перша ракетка України – одна з головних надій збірної на Олімпійських іграх . А також претендентка на звання Міс Україна на Іграх в Токіо!
Еліна Світоліна мріє виграти олімпійську нагороду
Еліна Світоліна мріє виграти олімпійську нагороду / Фото: Инстаграм

Сьогоднішній виступ української тенісистки подарував надію українським уболівальникам на олімпійську нагороду.

Міс Україна на Олімпіаді-2020: виберіть найкрасивішу українську спортсменку в Токіо

Одеситка Еліна народилася в сім'ї спортсменів: тато займався боротьбою, мама – майстер спорту з веслування. Батьки вирішили долучити доньку до спорту з чотирьох років, коли вона паралельно почала займатися тенісом зі своїм старшим братом.

Еліна Світоліна в Монако
Еліна Світоліна в Монако / Фото: Instagram

Еліна Світоліна у відвертому образі
Еліна Світоліна у відвертому образі / Фото: Instagram

Переломний момент у кар'єрі юної тенісистки настав у 13 років, коли сім'я прийняла рішення переїхати до Харківа, де були кращі умови для підготовки професійних тенісистів.

Перший серйозний успіх прийшов у 15 років, коли Світоліна виграла Ролан Гаррос серед юніорів у 2010 році.

Эліна Світоліна радіє початку нового тижня
Эліна Світоліна радіє початку нового тижня / Фото: Instagram

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Українська спортсмена за свою кар'єру виграла 17 турнірів WTA (з них 15 в одиночному розряді). Колишня третя ракетка світу в одиночному розряді двічі виходила до півфіналу на турнірах Великого шолома (2019) і п'ять разів в чвертьфінали (2015-го, 2017, 2018, 2019).

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Инстаграм

"Головним матчем в кар'єрі я вважаю гру проти Серени Вільямс на Олімпіаді 2016 року – саме тоді я зрозуміла, що зможу вигравати у топових суперників".

Найвищим досягненням на Олімпійських іграх був чвертьфінал в 2016 році. Сьогоднішній виступ в Токіо дозволив Еліні повторити свій попередній рекорд. Тепер українська спортсменка має всі шанси поліпшити свої досягнення на Олімпійських іграх.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Инстаграм

Елына Світоліна
Елына Світоліна / Фото: Инстаграм

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Инстаграм

А 16 липня цього року трапилася ще одна знаменна подія в житті першої ракетки України – Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса . Весілля відбулося в Швейцарії.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

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