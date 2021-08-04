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Беленюк сражается за "золото" Олимпиады-2020: где и когда смотреть финал

Елена Павлова Елена Павлова
4 августа, 10:59
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Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио в греко-римской борьбе и депутат ВР Жан Беленюк сегодня собирается осуществить свою мечту
Жан Беленюк дошел до финала в Токио-2020
Жан Беленюк дошел до финала в Токио-2020 / Фото: Reuters

В самый жаркий день на Олимпиаде-2020 в Токио за свое "золото" поборется действующий чемпион мира в греко-римском стиле до 87 кг Жан Беленюк, который уверенно прошел в полуфинале Ивана Гуклека из Хорватии.

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Схватка в дневной сессии начнется не ранее 14:00. Ее можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.


Фото Reuters

Беленюк уже является серебряным призером Олимпиады-2016 и ничего, кроме победы, ему сегодня в финале не устроит. Жан сразится с венгром Виктором Лоринцем.

"С венгром Виктором Лоринцем мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду", – говорит Беленюк

Жан Беленюк в действии
Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Япония ЯпонияJP
20
7
12
39
4
flag Австралия АвстралияAU
15
4
16
35
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
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6
8
8
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