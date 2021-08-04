Беленюк сражается за "золото" Олимпиады-2020: где и когда смотреть финал

В самый жаркий день на Олимпиаде-2020 в Токио за свое "золото" поборется действующий чемпион мира в греко-римском стиле до 87 кг Жан Беленюк, который уверенно прошел в полуфинале Ивана Гуклека из Хорватии.
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Схватка в дневной сессии начнется не ранее 14:00. Ее можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Фото Reuters
Беленюк уже является серебряным призером Олимпиады-2016 и ничего, кроме победы, ему сегодня в финале не устроит. Жан сразится с венгром Виктором Лоринцем.
"С венгром Виктором Лоринцем мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду", – говорит Беленюк
Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.
Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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