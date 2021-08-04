Беленюк бореться за "золото" Олімпіади-2020: де і коли дивитися фінал

У найбільш спекотний день на Олімпіаді-2020 в Токіо за своє "золото" побореться діючий чемпіон світу в греко-римському стилі до 87 кг Жан Беленюк, який впевнено пройшов у півфіналі Івана Гуклека з Хорватії.
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Сутичка в денний сесії почнеться не раніше 14:00 . Її можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
Фото Reuters
Беленюк вже є срібним призером Олімпіади-2016 і нічого, крім перемоги, йому сьогодні в фіналі не влаштує. Жан битиметься з угорцем Віктором Лорінцем.
"З угорцем Віктором Лорінцем ми зустрічалися раз десять і я ні разу не програв. Сподіваюся, так буде і в середу", – говорить Беленюк
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.
Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлин, борчиня Алла Черкасова дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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