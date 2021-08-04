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Олімпіада 2020 в Токіо

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Беленюк бореться за "золото" Олімпіади-2020: де і коли дивитися фінал

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 10:59
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Срібний призер Олімпійських ігор-2016 в Ріо в греко-римській боротьбі і депутат ВР Жан Беленюк сьогодні збирається здійснити свою мрію
Жан Беленюк дійшов до фіналу в Токіо-2020
Жан Беленюк дійшов до фіналу в Токіо-2020 / Фото: Reuters

У найбільш спекотний день на Олімпіаді-2020 в Токіо за своє "золото" побореться діючий чемпіон світу в греко-римському стилі до 87 кг Жан Беленюк, який впевнено пройшов у півфіналі Івана Гуклека з Хорватії.

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Сутичка в денний сесії почнеться не раніше 14:00 . Її можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.


Фото Reuters

Беленюк вже є срібним призером Олімпіади-2016 і нічого, крім перемоги, йому сьогодні в фіналі не влаштує. Жан битиметься з угорцем Віктором Лорінцем.

"З угорцем Віктором Лорінцем ми зустрічалися раз десять і я ні разу не програв. Сподіваюся, так буде і в середу", – говорить Беленюк

Жан Беленюк у дії
Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлин, борчиня Алла Черкасова дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
16
35
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
22
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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Літні Ігри в Токіо
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