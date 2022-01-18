Выпил прямо на корте: теннисист оригинально отметил победу на Australian Open

На старте Australian Open австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл британца Лиама Броэди со счетом – 6:4, 6:4, 6:3.
После чего пошел общаться с болельщиками и раздавать автографы. Один из фанатов предложил Нику пиво и теннисист не отказался.
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В следующем раунде Кирьос встретится со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом – 5:7, 2:6, 2:6.
Джокович в этом году должен был защищать титул, но был депортирован из Австралии.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
- Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.
- Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику. Она заявила, что Новак – в плену.
- Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие в Открытом чемпионате Австралии.
- Но власти второй раз аннулировали визу серба.