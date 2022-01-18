Выпил прямо на корте: теннисист оригинально отметил победу на Australian Open

Ник Кирьос взял бокал пива у болельщика и отпраздновал выход во второй круг турнира "Большого шлема"

Ник расслабился после матча / Фото: Коллаж: Сегодня

На старте Australian Open австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл британца Лиама Броэди со счетом – 6:4, 6:4, 6:3.

После чего пошел общаться с болельщиками и раздавать автографы. Один из фанатов предложил Нику пиво и теннисист не отказался.

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В следующем раунде Кирьос встретится со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом – 5:7, 2:6, 2:6.

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Джокович в этом году должен был защищать титул, но был депортирован из Австралии.

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