Наконец! Джокович улетел из Австралии (видео)

20-кратный чемпион турниров Большого шлема, серб Новак Джокович вылетел из Мельбурна, выполняя решение суда о депортации. Рейсом авиакомпании Fly Emirates лучший теннисист мира отправился в Дубай.
Авиарейс, на котором серб покинул Зеленый континент, оказался самым отслеживаемым в мире на данный момент.
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Отметим, что место 9-кратного чемпиона Australian Open Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. Он является 150-м номером мирового рейтинга.
Одна из фотожаб, посвященных Новаку
ЧТО ПРОИСХОДИТ
- Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения относительно законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.
- Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику. Она заявила, что Новак – в плену.
- Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.
- Но власти второй раз аннулировали визу серба. Это решение поддержал суд.
- Джокович покинул Австралию