Випив прямо на корті: тенісист оригінально відзначив перемогу на Australian Open

На старті Australian Open австралійський тенісист Нік Кіріос обіграв британця Ліама Броеді з рахунком – 6:4, 6:4, 6:3.
Після чого пішов спілкуватися з уболівальниками та роздавати автографи. Один із фанатів запропонував Ніку пиво і тенісист не відмовився.
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У наступному раунді Кіріос зустрінеться з другою ракеткою світу росіянином Данилом Медведєвим.
Зазначимо, що Медведєв – торішній фіналіст Australian Open, у вирішальному матчі Данило у трьох сетах поступився сербу Новаку Джоковичу з рахунком – 5:7, 2:6, 2:6.
Джокович цього року мав захищати титул, але був депортований з Австралії.
ЩО СТАЛОСЯ
- Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.
- Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісиста світу закотила істерику. Вона заявила, що Новак – у полоні.
- Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича й дозволив взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії.
- Але влада вдруге анулювала візу серба.