Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Вот и сказочке конец: Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

15 февраля, 08:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка сенсационно проиграла американке Джессике Пегуле

Мечта Элины Свитолиной о победе на турнире серии "Большого шлема" в очередной раз откладывается. Минувшей ночью 26-летняя одесситка довольно неожиданно вылетела с Открытого чемпионата Австралии на стадии 1/8 финала.

Реклама

Накануне Свитолина и Монфис на Валентина романтично показали свои чувства в соцсетях.

Обидчицей пятой ракетки планеты стала ее ровесница из США Джессика Пегула, занимающая лишь 61-е место в мировом рейтинге. Соперницы провели на площадке почти два часа, успех пришел к уроженке Баффало в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Важным элементом в победе Джессики стала игра у сетки: она выиграла 21 мяч, тогда как Элина – лишь пять. Всего же Пегула взяла 91 очко, Свитолина – 87.

Примечательно, что в январе этого года девушки встречались на турнире в Абу-Даби, и тогда украинка уверенно взяла верх в двух партиях – 6:4, 6:3. Смотрите обзор матча в Мельбурне.

Реклама

В тренде
Умер самый сильный человек планеты из Украины

Наша прима покидает турнир, заработав 247 тысяч долларов призовых, тогда как американка получит не менее 404 тысяч.

Вчера украинец выиграл трофей в Италии, прихлопнув бывшую первую ракетку мира. Илья Марченко разобрался с самим Энди Марреем.

Ранее Свитолина выигрывала на турнире в мексиканском Монтеррее:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Элина Свитолина Australian Open
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне
Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слонеТеннис
Самая сексуальная
Самая сексуальная "ракетка" мирового тенниса, которую вы не увидите на Australian OpenТеннис
"Валентинка" из ягодиц: дочь легенды российского спорта готова ко Дню влюбленныхТеннис
Свитолина выиграла три миллиона в Австралии
Свитолина выиграла три миллиона в АвстралииТеннис
Чем она занималась в туалете? Известную теннисистку оштрафовали в Мельбурне
Чем она занималась в туалете? Известную теннисистку оштрафовали в МельбурнеТеннис
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеруТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять