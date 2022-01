Такой победы Австралия ждала 44 года! Невероятный успех Эшли Барти

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти доказала, что она лучшая в мире. Эшли стала победителем домашнего турнира "Большого шлема" Australian Open.

Читайте также: И что их сделало такими? Украинка отреагировала на ругань российского теннисиста

В финале Открытого чемпионата Австралии Барти обыграла американку Даниэль Коллинз, сумев отыграться во втором сете со счета 1:5.

Поединок продолжался полтора часа и завершилась со счетом – 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 25-летний австралийки.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate @ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 womens singles champion.



: @wwos@espn@eurosport@wowowtennis#AusOpenpic.twitter.com/TwXQ9GACBS