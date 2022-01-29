И что их сделало такими? Украинка отреагировала на ругань российского теннисиста

Мария Корытцева возмутилась поведением Даниила Медведева, который позволил себе кричать на судью во время матча со Стефанов Циципасом

Корытцева возмущена поведением Медведева / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Известная в прошлом украинская теннисистка Мария Корытцева отреагировала на инцидент в полуфинале Australian Open.

Читайте также: Судья на вышке взорвал Сеть, поймав мяч во время игры на Australian Open (видео)

Реклама

По ходу матча россиянин Даниил Медведев обругал судью, который никак не реагировал на подсказки отца его соперника Стефаноса Циципаса.

"Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Его отец постоянно говорит! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой!", – орал Медведев.

"Я уже начинаю сомневаться в правильности моей рекомендации, чтобы дети смотрели теннис... Наверно сейчас это возможно, только если рядом сидит взрослый и комментирует, что стоит за реакциями и поведением игроков. Порой игроками их назвать совсем невозможно. Нарванные, заевшиеся малолетки, возомнившие себя великими игроками... И что их сделало такими? Воспитание, деньги, известность... Вы еще уверены, что очень хотите, чтобы ваш ребенок был профессионалом в этом королевской виде спорта? Я бы начала сомневаться", – написала Корытцева в Facebook.

Реклама

По итогам полуфинального матча Медведев был оштрафован на 8000 долларов за неспортивное поведение и на 4000 – за непристойное поведение.

Напомним, что Медведев победил Циципаса – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с Рафаэлем Надалем.