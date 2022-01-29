І що їх зробило такими? Українка відреагувала на лайку російського тенісиста

Марія Коритцева обурилася поведінкою Данила Медведєва, який дозволив собі кричати на суддю під час матчу зі Стефаном Циципасом

Коритцева обурена поведінкою Медведєва / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відома у минулому українська тенісистка Марія Коритцева відреагувала на інцидент у півфіналі Australian Open.

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Під час матчу росіянин Данило Медведєв вилаяв суддю, який ніяк не реагував на підказки батька його суперника Стефаноса Циципаса.

"Ти тупий? Його батько говорить у кожному розіграші. Його батько говорить у кожному розіграші! Ти відповиш на моє запитання?! Його батько постійно говорить! Бог мій, ти дуже поганий! Як ти можеш так погано працювати і бути у півфіналі турніру?! Дивись на мене, я розмовляю з тобою!", – репетував Медведєв.

"Я вже починаю сумніватися у правильності моєї рекомендації, щоб діти дивилися теніс... Напевно, зараз це можливо, тільки якщо поруч сидить дорослий і коментує, що стоїть за реакціями та поведінкою гравців. Деколи гравцями їх назвати зовсім неможливо. Нарвані, малолітки, що заїлися, уявили себе великими гравцями. І що їх зробило такими? Виховання, гроші, популярність... Ви ще впевнені, що дуже хочете, щоб ваша дитина була професіоналом у цьому королівському виді спорту? Я б почала сумніватися", – написала Коритцева в Facebook.

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За підсумками півфінального матчу Медведєва було оштрафовано на 8000 доларів за неспортивну поведінку і на 4000 – за непристойну поведінку.

Нагадаємо, що Медведєв переміг Циципаса – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 та у фіналі зіграє з Рафаелем Надалем.