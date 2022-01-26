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Стаховский еще может возобновить карьеру: откровения первой ракетки Украины

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26 января, 11:42
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Сергей Стаховский, две недели назад заявивший о завершении карьеры теннисиста, рассказал, чем займется дальше
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: AFP

После завершения теннисной карьеры теперь уже экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский намерен заниматься тремя направлениями.

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ВИНО

"Карьера профессионального теннисиста завершена. Начинается карьера профессионального винодела, – рассказал 36-летний Сергей Стаховский в интервью Украина 24. – Мы уже долго развиваем винный проект и будем продолжать развивать, там есть еще куда двигаться".

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: Сегодня|Спорт

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: Instagram

ТРЕНЕРСТВО

"Есть еще непосредственно теннисный клуб, в котором мы находимся, и я буду передавать молодому поколению что-то, пока мои знания еще актуальны", – говорит Стаховский.

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: Instagram

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ОЛИМПИАДА-2024

"Сейчас в процессе разработки проект государственно-общественной поддержки олимпийских спортсменов – для их систематической подготовки непосредственно к олимпийским соревнованиям в четырехлетнем цикле. Все это строится на спортсменах, которые у нас есть, которые претендуют на поездку в Париж-2024 и завоевание там медалей. Это восстановление, спортивная медицина, физиотерапия, психология. Там много над чем можно работать", – отметил Стаховский.

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

ПОЧЕМУ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

"Это было взвешенное решение, к которому я шел последние несколько месяцев, возможно, полгода. Конечно, были потенциальные моменты, как продолжить карьеру. Но у меня был главный стимул – это сборная. К сожалению, нам не удалось достичь той цели, которой хотелось. Для того, чтобы попасть, куда я хотел, нужно было бы играть еще два года, а не один, а это уже многовато", – рассказал Стаховский.

Стаховский и его жена Анфиса
Стаховский и его жена Анфиса / Фото: Instagram

МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

Стаховский не исключает, что еще может возобновить теннисную карьеру – для выступлений в паре. Но вероятность этого невысока.

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"Там можно меньше тренироваться и больше времени уделить семье. Но опять же, это путешествия – 24 недели в год, это очень много. Пока я не готов к таким вещам. Через год-два, возможно, карьера возобновится в паре, но это очень маловероятно", – признался Сергей.

Напомним, за свою карьеру в теннисе Стаховский выиграл восемь турниров ATP и заработал 5,5 млн долларов призовых.

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: AFP

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