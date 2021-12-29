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В Украину дорога закрыта: Стаховский вынес приговор Тимощуку и Ракицкому

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
29 декабря, 20:03
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Украинский теннисист Сергей Стаховский высказал свое мнение относительно футболистов Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого, которые уехали в Россию
Ракицкий и Тимощук выбрали карьеру в России
Ракицкий и Тимощук выбрали карьеру в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Тимощук после завершения карьеры работает в Зените тренером, а Ракицкий является основным игроком российской команды.

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"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение.

Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею", – рассказал Стаховский.

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита
Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Теннисист оправдывает выбор Тимощука тем, что в Санкт-Петербурге его любят за то, как он выступал в Зените.

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"Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет", – добавил Сергей.

А вот поступку Ракицкого Стаховский оправдания не нашел.

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"С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из Шахтера, это логично. Плюс он поехал играть в Россию.

Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор и он несет за него ответственность", – заявил Стаховский.

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

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