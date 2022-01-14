Посылал российские СМИ и ездил в АТО: легендарный спортсмен завершил карьеру

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл восемь титулов и заработал 5,5 млн долларов призовых

Главный патриот украинского тенниса / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергей Стаховский не прошел квалификацию Australian Open и объявил о завершении карьеры в 36 лет.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, все было по-настоящему", – написал Стаховский в Instagram.

Реклама

Стаховский-теннисист

Родился 6 января 1986 года. Победитель восьми турниров ATP (четыре – в одиночном разряде); финалист юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004).

За свою карьеру заработал 5,5 млн долларов призовых.

Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

Реклама

Стаховский-патриот

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе отказался давать интервью российским СМИ. "Врать надо меньше", – заявил Сергей прямо в лицо журналистам.

Стаховский не ездил на турниры в Россию, зато регулярно бывал в зоне АТО и помогал финансово украинским военным.