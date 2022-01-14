Посылал российские СМИ и ездил в АТО: легендарный спортсмен завершил карьеру

Сергей Стаховский не прошел квалификацию Australian Open и объявил о завершении карьеры в 36 лет.
"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, все было по-настоящему", – написал Стаховский в Instagram.
Стаховский-теннисист
Родился 6 января 1986 года. Победитель восьми турниров ATP (четыре – в одиночном разряде); финалист юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004).
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За свою карьеру заработал 5,5 млн долларов призовых.
Стаховский-патриот
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе отказался давать интервью российским СМИ. "Врать надо меньше", – заявил Сергей прямо в лицо журналистам.
Стаховский не ездил на турниры в Россию, зато регулярно бывал в зоне АТО и помогал финансово украинским военным.