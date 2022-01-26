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Стаховський ще може відновити кар'єру: одкровення першої ракетки України

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26 січня, 11:42
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Сергій Стаховський, який два тижні тому заявив про завершення кар'єри тенісиста, розповів, чим займеться далі
/ Фото: AFP

Після завершення тенісної кар'єри наразі вже екс-перша ракетка України Сергій Стаховський має намір займатися трьома напрямками.

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ВИНО

"Кар'єру професійного тенісиста завершено. Починається кар'єра професійного винороба, – розповів 36-річний Сергій Стаховський Україна 24. – Ми вже тривалий час розвиваємо винний проєкт і продовжуватимемо розвивати, там є ще куди рухатися".

Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото: Сегодня|Спорт

Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото: Instagram

ТРЕНЕРСТВО

"Є ще безпосередньо тенісний клуб, у якому ми перебуваємо, і я передаватиму молодому поколінню щось, поки мої знання ще актуальні", – каже Стаховський.

Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото: Instagram

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ОЛІМПІАДА-2024

"Наразі у процесі розробки проєкт державно-громадської підтримки олімпійських спортсменів – для їхньої систематичної підготовки безпосередньо до олімпійських змагань у чотирирічному циклі. Все це будується на спортсменах, які у нас є, які претендують на поїздку до Парижа-2024 та здобуття там медалей. Це відновлення, спортивна медицина, фізіотерапія, психологія. Там багато над чим можна працювати", – наголосив Стаховський.

Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото: Великий теніс України

ЧОМУ ЗАВЕРШИВ КАР'ЄРУ

"Це було виважене рішення, до якого я йшов останні кілька місяців, можливо, півроку. Звичайно, були потенційні моменти, як продовжити кар'єру. Але в мене був головний стимул – це збірна. На жаль, нам не вдалося досягти тієї мети, якої хотілося. Для того, щоб потрапити, куди я хотів, потрібно було б грати ще два роки, а не один, а це вже забагато", – розповів Стаховський.

Стаховський та його дружина Анфіса
Стаховський та його дружина Анфіса / Фото: Instagram

МОЖЕ ПОВЕРНУТИСЯ

Стаховський не виключає, що ще може відновити тенісну кар'єру – для виступів у парі. Але ймовірність цього невисока.

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"Там можна менше тренуватися і більше часу приділяти сім'ї. Але знову ж таки, це подорожі – 24 тижні на рік, це дуже багато. Поки я не готовий до таких речей. За рік-два, можливо, кар'єра відновиться у парі, але це дуже малоймовірно", – зізнався Сергій.

Нагадаємо, за свою кар'єру в тенісі Стаховський виграв вісім турнірів ATP та заробив 5,5 мільйона доларів призових.

Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото: AFP

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