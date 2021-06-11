Герои не умирают! Лучший украинский теннисист наехал на УЕФА

Сергей Стаховский отреагировал на запрет УЕФА использовать слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины во время Евро-2020

Сергей Стаховский и Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины. После давления России УЕФА обязал сборную убрать с одежды надпись "Героям слава!" якобы из-за политического подтекста.

"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже есть политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Вся ваша чушь вроде "футбол вне политики" не стоит и гроша.

Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают", – написал Стаховский в Facebook, прикрепив фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава" и добавив хештег #Небесная_сотня.

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